نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكاف يحذر الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ كاف ” تحذير عاجل للنادي الأهلي وذلك قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها أمام فريق نادي الترجي الرياضي التونسي السبت القادم على ملعب إستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الكاف يحذر الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

وعلم دوت الخليج الرياضي أن إدارة الاهلي تلقت مجموعة من الاتصالات بواسطة مسؤولي الكاف بشأن ضرورة التنسيق قبل المباراة النهائية حتى تخرج المباراة بأفضل صورة.

وتضمنت تلك الاتصالات تحذير عاجل من الكاف أنه لن يسمح بتكرار الفوضى العارمة التي حدثت في إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان وهي التي ضربت مراسم التتويج.

في الوقت الذي طلب فيه الكاف ضرورة الاطلاع على كافة الخطط التي تتعلق بالتأمين والتنظيم الخاصة بالنهائي وبالأخص أن تلك المواجهة من المُنتظر أن تشهد حضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)".

ووجه الكاف مجموعة من رسائل التحذير لإدارة الأهلي بشأن ضرورة توخي الحيطة والحذر والحفاظ على الشكل الجمالي خشية تكرار ما جاء في نهائي الكونفدرالية.

الكاف يبدأ التحقيق في فوضى نهائي الكونفدرالية

يُذكر أن الكاف سبق وأن قام باصدار بيان رسمي أدان من خلاله الخروقات التي شابت إياب نهائي الكونفدرالية التي حسمها الزمالك بهدف نظيف ليتوج باللقب على الرغم من خسارته ذهابًا 1-2 بفضل قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار.