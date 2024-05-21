نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يعاقب مبابي بعد رحيله عن قلعة حديقة الأمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي اتخاذ اولى القرارات الخاصة بمعاقبة كيليان مبابي الذي رفض تجديد عقده ورحل بشكل مجاني خلال الشهر الجاري.

باريس يستغني عن شقيق مبابي

وخرجت والدة كيليان مبابي في تصريحات صحفية لتؤكد صحة ما تم تداوله في وسائل الاعلام خلال الايام الماضية حول استغناء النادي الباريسي عن خدمات نجلها ايثان شقيق كيليان.

وسبق وأن قام مبابي حفلًا يوم أمس من أجل توديع الجهاز الفني وزملائه في سان جيرمان داخل احد المطاعم الايطالية بالعاصمة باريس.

ونقلت شبكة RMC الفرنسية تصريحات والدة مبابي عقب الحفل وهي التي أكدت أن المناسبة كانت عاطفية لأن هناك طفلان سوف يغادران النادي عقب سنوات رائعة بداخل ملعب حديقة الامراء".

ليل يقترب من ضم ايثان مبابي

يُذكر أن بعض التقارير الصحفية التي صدرت صباح الثلاثاء اكدت أن نادي ليل بصدد التعاقد مع ايثان مبابي في الصيف القادم بصفقة انتقال حر.

حيث فقد اللاعب فرصة الاستمرار بعد أن اعلن شقيقه الرحيل بنهاية عقده واقترابه من الانضمام لنادي ريال مدريد.