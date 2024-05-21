نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزيما يقرر الرحيل عن اتحاد جدة السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مصير الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن كريم بنزيما يريد مغادرة الاتحاد في الميركاتو الصيفي، حيث يري بأن مستوي كرة القدم في السعودية ضعيف للغاية، بالإضافة إلى ضعف المرافق.

مصير بنزيما

وأضافت الشبكة الإسبانية، أن بنزيما يري كذلك بأن لا توجد احترافية، بالإضافة إلى قلة الصفقات القوية التي يبرمها الاتحاد، كذلك لم يتم تنفيذ الوعد التي حصل عليها من قبل النادي.

وخرج اتحاد جدة خالي الوفاض هذا الموسم دون تحقيق أي بطولة تُذكر، حيث فشل في حصد لقب الدوري السعودي، وودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين وخسر نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال، بالإضافة إلى خروجه من دوري أبطال آسيا.