فلورنتينو بيريز يصدم جماهير ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ريال مدريد الإسباني قد يكتفي بالتعاقد مع كيليان مبابي وأندريك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولن يضم أي صفقات جديدة.

وتعاقد ريال مدريد مع البرازيلي أندريك قادمًا من نادي بالميراس حيث سينضم إلى صفوف الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.

صدمة للريال

وحسم النادي الملكي صفقة التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي رحل عن صفوف الفريق الباريسي بعد انتهاء تعاقده.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد يدرس التراجع عن صفقة التعاقد مع يورو ليني مدافع ليل الفرنسي، بسبب طلبات النادي الفرنسي حيث يطلب 60 مليون يورو لبيع ليني إلى الفريق الملكي.

كما تراجع الفريق الملكي عن التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك أيضًا بسبب طلبات العملاق البافاري المرتفعة، بالإضافة إلى الاستقرار على استمرار ميندي رفقة ريال مدريد.