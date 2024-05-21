نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يضغط لحسم صفقة صديق رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن آخر تطورات ملف صفقات نادي النصر السعودي، الذي يسعي للحصول عليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

وأكدت التقارير الصحفية، إلى أن النصر يستهدف الحصول على خدمات الفرنسي رافائيل فاران نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي رحل عن الشياطين الحمر بعد نهاية موسم البريميرليج.

صفقة النصر

ويبدو أن النصر لم يكن وحيدًا في صراع التعاقد مع فاران خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يُعد فريق القادسية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، من أحد الفرق المهتمة بضم اللاعب الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

ويسعي النصر السعودي إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل 2024-2025.