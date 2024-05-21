نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجزرة في الزعيم.. سبع لاعبين مهددين بالرحيل عن الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت بعض التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء مفاجأة مدوية مفادها وجود سبعة أسماء قد ترحل عن صفوف فريق الكرة الأول بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سباعي مرشح للرحيل عن الهلال

ويتطلع نادي الهلال لاحداث ثورة فيما يخص قائمة الفريق خلال الموسم القادم سواء بالتخلص من اسماء محلية وكذلك اجنبية من أجل ضم بعض الصفقات القوية.

ونقل برنامج أكشن مع وليد أن الفترة القادمة سوف تشهد رحيل بعض الاسماء عن فريق نادي الهلال أبرزها:-

عبدالإله المالكي

سلمان الفرج

ياسر الشهراني

محمد جحفلي

صالح الشهري

خليفة الدوسري

حبيب الوطيان.

في الوقت الذي تطرق فيه البرنامج للحديث عن أن إدارة الهلال تتعامل مع كل فترة وفق بعض الاساليب المختلفة لذلك بات لزامًا التخلي عن بعض النجوم مثلما حدث مع أندريه كاريلو وغيره مطلع الموسم وضم صفقات جديدة ما جعل كتيبة جيسوس تحصد لقب الدوري دون هزيمة حتى الآن.

موسم الهلال 2024

ونجح نادي الهلال حتى الآن في تحقيق كأس السوبر المحلي والدوري السعودي دون التعرض لأي خسارة قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.