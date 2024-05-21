نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: لاوتارو يشترط على انتر ميلان وماركا تكشف تشكيل الريال لنهائي الأبطال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 21-05-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت ابرز عناوين الصحف الاوروبية اليوم وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت
- لاوتارو يؤكد مفاوضاته مع الابطال
- اليوفي ماذا يحضر
- الميلان مختار بالاندفاع نخو زيرزكي أو يركض نحو سيسكو
كورييري ديلو سبورت
- ريمونتيرو بعد تأخر بثلاثة اهداف امام بولونيا عاد اليوفي بقيادة مونتيرو ليسجل ٣ اهداف في ٨ دقائق
- لاوتارو يطالب ب ١٢ مليون ليجدد مع الانتر
- ديبالا افضليته الاولى روما
ماركا
- بوغاسار " يحب الفوز بالسباقات"
- التشكيلة الافضل للريال لنهائي ويمبلي
- سورلوث يقترب من حسم هداف الدوري
- لابورتا يواصل محاولته الثالثة عشر لاقالة تشافي