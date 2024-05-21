نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: لاوتارو يشترط على انتر ميلان وماركا تكشف تشكيل الريال لنهائي الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 21-05-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت ابرز عناوين الصحف الاوروبية اليوم وفق ما يلي:- لاغازيتا ديلو سبورت لاوتارو يؤكد مفاوضاته مع الابطال

اليوفي ماذا يحضر

الميلان مختار بالاندفاع نخو زيرزكي أو يركض نحو سيسكو كورييري ديلو سبورت ريمونتيرو بعد تأخر بثلاثة اهداف امام بولونيا عاد اليوفي بقيادة مونتيرو ليسجل ٣ اهداف في ٨ دقائق

لاوتارو يطالب ب ١٢ مليون ليجدد مع الانتر

ديبالا افضليته الاولى روما ماركا بوغاسار " يحب الفوز بالسباقات"

التشكيلة الافضل للريال لنهائي ويمبلي

سورلوث يقترب من حسم هداف الدوري

لابورتا يواصل محاولته الثالثة عشر لاقالة تشافي