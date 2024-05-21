الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: لاوتارو يشترط على انتر ميلان وماركا تكشف تشكيل الريال لنهائي الأبطال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: لاوتارو يشترط على انتر ميلان وماركا تكشف تشكيل الريال لنهائي الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 21-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت ابرز عناوين الصحف الاوروبية اليوم وفق ما يلي:-

لاغازيتا ديلو سبورت

 

  • لاوتارو يؤكد مفاوضاته مع الابطال
  • اليوفي ماذا يحضر
  • الميلان مختار بالاندفاع نخو زيرزكي أو يركض نحو سيسكو

كورييري ديلو سبورت

 

  •  ريمونتيرو بعد تأخر بثلاثة اهداف امام بولونيا عاد اليوفي بقيادة مونتيرو ليسجل ٣ اهداف في ٨ دقائق
  • لاوتارو يطالب ب ١٢ مليون ليجدد مع الانتر
  • ديبالا افضليته الاولى روما

ماركا

  •  بوغاسار " يحب الفوز بالسباقات"
  • التشكيلة الافضل للريال لنهائي ويمبلي
  • سورلوث يقترب من حسم هداف الدوري
  • لابورتا يواصل محاولته الثالثة عشر لاقالة تشافي
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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