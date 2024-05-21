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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحافية بريطانية أن ​مانشستر يونايتد​ و​بايرن ميونيخ​ يتنافسان مع عدد من الأندية الأخرى على ضم المدافع ​عمر سوليت​ من نادي ​سالزبورغ​.

صراع ناري بين مانشستر يونايتد​ و​بايرن ميونيخ لضم صخرة سالزبورج

تطور سوليت، البالغ من العمر 24 عامًا، ليصبح لاعبًا رئيسيًا في الفريق الأول لسالزبورغ منذ انضمامه للنادي من ليون الفرنسي في العام 2020.

وشارك المدافع الفرنسي في 106 مباريات في جميع المسابقات وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري النمسوي وكأس النمسا خلال فترته في سالزبورغ، رغم خسارته لقب الدوري هذا الموسم لصالح ​شتورم غراتس​.

واضافت التقارير ان هناك أيضًا اهتماما من ثلاثة أندية في الدوري الإنكليزي الممتاز وهي ​أستون فيلا​، ​برايتون​، و​وست هام​.