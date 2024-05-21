نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوبا أمريكا.. بوليسيك وماكيني يتصدران قائمة الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الثنائي المخضرم كريستيان بوليسيك ووستون ماكيني، قائمة المنتخب الأمريكي والتي تضم 27 لاعبًا قبل بطولة كوبا أمريكا.

بوليسيك وماكيني يتصدران قائمة الولايات المتحدة

وتستضيف الولايات المتحدة منتخب كولومبيا في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل والبرازيل بطلة العالم 5 مرات بعدها بأربعة أيام في مباراتين وديتين قبل أن تنطلق كوبا أمريكا على أرضها في 20 يونيو (حزيران).



وقال برهالتر: "كانت الرسالة واضحة للغاية وهي رغم أن الغالبية العظمى من هذه القائمة ستشارك في كوبا أمريكا، إلا أنه لا يوجد شيء ثابت، هذا هو الشيء المهم، نريد أن يكون لدينا معسكر تدريبي جيد ونقدم بعض العروض الجيدة ضد كولومبيا والبرازيل، وعلينا أن نراقب لياقة بعض اللاعبين وأداء البعض الآخر".

وسيعود عدد من الوجوه المألوفة من تشكيلة برهالتر في كأس العالم 2022، في قطر بينهم القائد بوليسيك ولاعب وسط يوفنتوس ماكيني والحارس مات تيرنر وزميله في فريق نوتنغهام فورست جيو رينا.

ويعود المهاجم جوش سارغنت للتشكيلة لأول مرة بعد كأس العالم بعد انسحابه من معسكر نهائي دوري الأمم للإصابة في وقت سابق من هذا العام، بينما انضم تايلر آدامز لاعب بورنموث بعد غيابه عن الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

وقال برهالتر: "نحاول إعادة تايلر وجوش لمستواهما قبل الإصابة، فإنهما يشعران بالارتياح للمشاركة في كوبا أمريكا، يعاني جوش من تورم بسيط في القدم ونريد السيطرة عليه، لقد تدرب تايلر.. نريد أن نعيد إعداده مرة أخرى بالطريقة الصحيحة".

وتقام بطولة كوبا أمريكا في الفترة من 20 يونيو (حزيران) إلى 14 يوليو (تموز) المقبلين بمشاركة 16 منتخبًا بينهم 10 من اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) و6 من اتحاد منطقة (الكونكاكاف) لدول امريكا الشمالية والوسطى.