نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يحاول تحصين ايزاك ضد الاغراءات الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحافية بريطانية أن نادي نيوكاسل يونايتد يجري محادثات مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك لتمديد عقده، في محاولة لتعزيز التزامه بالنادي وقطع الطريق أمام الأندية الإنجليزية الكبرى مثل أرسنال وتوتنهام هوتسبير التي أبدت اهتمامًا بضمه.

نيوكاسل يحاول تحصين ايزاك ضد الاغراءات الخارجية

وقد تألق إيزاك، البالغ من العمر 24 عامًا، بشكل لافت هذا الموسم، ما جعل الأنظار تتجه نحوه. ولذلك يسعى نيوكاسل يونايتد لتقديم عقد محسن يتساوى مع رواتب اللاعبين الأعلى أجرًا في النادي لضمان بقاء إيزاك في صفوفه.

ومن المتوقع أن يتعرض إيزاك لتخفيض في راتبه بنسبة 20% في الموسم المقبل بعد فشل نيوكاسل في التأهل لدوري أبطال أوروبا. ولتعويض هذا التخفيض، يعمل النادي بجد لتحسين عقده الحالي لضمان استمراره مع الفريق.