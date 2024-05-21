نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي يشهد 1246 هدفا النسخة الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع ختام موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بلغ عدد الأهداف المسجلة في هذا الموسم 1246 هدفًا، لتصبح أعلى حصيلة تهديفية في المسابقة منذ انطلاقها بنظامها الجديد في موسم 1992-1993، وهي النسخة التي شهدت تسجيل 1222 هدفًا.

وحسب الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، شهدت نسخة 1994 (1195 هدفًا)، والعدد نفسه في نسخة 1995، وفي 1996 (988 هدفًا)، و1997(970 هدفًا)، و1998 (1019 هدفًا)، و1999 (959 هدفًا).

الدوري الإنجليزي يشهد 1246 هدفا النسخة الأخيرة

وفي عام 2000 (1060 هدفًا)ً، و2001 (992 هدفًا) و2002 (1000 هدف)، ومثلهم في 2003.

وفي عام 2004 (1012 هدفًا)، و2005 (975 هدفًا)، و2006 (944 هدفًا)، و2007 (931 هدفًا)، و2008 (1002 هدف)، و2009 (942 هدفًا).

وفي عام 2010 (1053 هدفًا)، و2011 (1063 هدفًا)، و2012 (1066هدفًا)، و2013 (1063 هدفًا)، و2014 (1052 هدفًا).

وفي 2015 (975 هدفًا)، و2016 (1026 هدفًا)، و2017 (1064 هدفًا)، و2018 (1018 هدفا)، و2019 (1072 هدفًا)، و2020 (1034 هدفًا)، وفي 2021 (1024 هدفًا)، و2022 (1071 هدفًا)، و2023 (1084 هدفًا).