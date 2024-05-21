نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اجل اللحاق باليورو.. هاري كين يخضع لعلاج خاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيخضع مهاجم بايرن ميونيخ ومنتخب إنجلترا، هاري كين، لعلاج خاص في ظهره قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وذلك على أمل التعافي في الوقت المناسب لبداية البطولة.

هاري كين يخضع لعلاج خاص

وقد عانى كين من إصابة في الظهر أبعدته عن آخر مباراتين لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني هذا الموسم. رغم ذلك، اختتم موسمه الأول مع بايرن ميونيخ بتسجيل 44 هدفًا في 45 مباراة بجميع البطولات، محققًا أداءً فرديًا مميزًا.

وأفادت قناة "سكاي ألمانيا" أن الهداف التاريخي لتوتنهام والمنتخب الإنجليزي بدأ بالفعل في الخضوع لعلاج متخصص في ظهره.

وبشأن مشاركته في يورو 2024، يُقال إن هاري كاين واثق من جاهزيته للمباراة الافتتاحية لمنتخب إنجلترا في البطولة، والتي ستقام ضد صربيا في 16 يونيو المقبل. وقبل ذلك، سيخوض منتخب إنجلترا مباراتين وديتين أمام البوسنة وآيسلندا يومي 3 و7 يونيو على التوالي، وبعد المباراة الأخيرة سيسافر المنتخب إلى غيلسنكيرشن لإقامة معسكره التحضيري في ألمانيا استعدادًا للبطولة.