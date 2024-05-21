نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. إضراب عمال السكك الحديدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واجه المسافرون في باريس اضطرابات كبيرة اليوم الثلاثاء مع قيام عمال السكك الحديدية بإضراب للضغط على شركة السكك الحديدية الوطنية قبل مفاوضات العمل التي تتم مراقبتها عن كثب بشأن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لهذا العام.



ستجتمع شركة السكك الحديدية الوطنية، التي تدير الحركة حول باريس بما في ذلك أجزاء كبيرة من خطوط نقل الركاب في المدينة التي يستخدمها الملايين يوميًا، مع النقابات غدًا الأربعاء لإبرام اتفاق بشأن ظروف العمل والمكافآت خلال الأولمبياد.

أولمبياد باريس.. إضراب عمال السكك الحديدية

ستؤثر الإضرابات على جميع خطوط نقل الركاب، حيث يعمل قطار واحد من كل قطارين على الخط المتجه من الشمال للجنوب وقطار واحد أو قطارين من كل خمسة قطارات يعملان على الخطوط الأخرى. ولم يتأثر الخط الممتد من الغرب إلى الشرق نسبيا نظرا لأن شركة أخرى مسؤولة عن تشغيله.

وتمثل النزاعات العمالية في قطاعات البنية الأساسية الحيوية من المشاكل الرئيسية التي تواجه منظمي الألعاب الأولمبية هذا العام في باريس. وذكرت تقارير أن العاملين في بعض المستشفيات يفكرون في الإضراب خلال الأولمبياد.



وتعقد الحكومة اجتماعات مع نقابات الخدمة العامة منذ العام الماضي لمحاولة ضمان تغطية دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس) في منتصف موسم العطلات في فرنسا.

