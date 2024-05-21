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أحمد جودة - القاهرة - خضع لاعب ريال بيتيس، إيسكو ألاركون، لعملية جراحية ناجحة لعلاج كسر في عظم الشظية في ساقه اليسرى، وهو الكسر الذي تعرض له الأسبوع الماضي خلال مباراة ضد لاس بالماس في "الليغا".

ايسكو يخضع لعملية جراحية ناجحة

وأعلن نادي ريال بيتيس في بيان رسمي: "خضع إيسكو لعملية جراحية ناجحة في مستشفى فياميد سانتا أنجيلا دي لا كروز، وسيتمكن من الخروج خلال الساعات القليلة المقبلة. ستتم متابعة حالته من قبل الفريق الطبي للنادي، ليبدأ لاحقًا العلاج الطبيعي لإعادة التأهيل".

ويأمل إيسكو في التعافي في الوقت المناسب لبداية الموسم المقبل، بعد هذه الإصابة غير المتوقعة في ختام "الليغا" والتي حرمته من المشاركة مع منتخب إسبانيا في "يورو 2024".

ويأمل مدرب ريال بيتيس، مانويل بيليغريني، في الاعتماد على إيسكو كلاعب أساسي في خططه للموسم المقبل. ويثق المدرب التشيلي بأن أداء نجم ريال مدريد السابق سيكون متميزًا، كما كان في الأشهر الأخيرة قبل الإصابة.