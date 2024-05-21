نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. 7 لاعبين مهددون بالرحيل عن الهلال وبنزيما يقرر الرحيل عن اتحاد جدة وميسي يفاجئ تركي آل الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم

وجاءت اخبار صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

7 لاعبين مهددون بالرحيل عن الهلال

فجرت بعض التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء مفاجأة مدوية مفادها وجود سبعة أسماء قد ترحل عن صفوف فريق الكرة الأول بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتطلع نادي الهلال لاحداث ثورة فيما يخص قائمة الفريق خلال الموسم القادم سواء بالتخلص من اسماء محلية وكذلك اجنبية من أجل ضم بعض الصفقات القوية.

ونقل برنامج أكشن مع وليد أن الفترة القادمة سوف تشهد رحيل بعض الاسماء عن فريق نادي الهلال أبرزها:-

عبدالإله المالكي

سلمان الفرج

ياسر الشهراني

محمد جحفلي

صالح الشهري

خليفة الدوسري

حبيب الوطيان.

بنزيما يقرر الرحيل عن اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مصير الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن كريم بنزيما يريد مغادرة الاتحاد في الميركاتو الصيفي، حيث يري بأن مستوي كرة القدم في السعودية ضعيف للغاية، بالإضافة إلى ضعف المرافق.

وأضافت الشبكة الإسبانية، أن بنزيما يري كذلك بأن لا توجد احترافية، بالإضافة إلى قلة الصفقات القوية التي يبرمها الاتحاد، كذلك لم يتم تنفيذ الوعد التي حصل عليها من قبل النادي.

وخرج اتحاد جدة خالي الوفاض هذا الموسم دون تحقيق أي بطولة تُذكر، حيث فشل في حصد لقب الدوري السعودي، وودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين وخسر نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال، بالإضافة إلى خروجه من دوري أبطال آسيا.

ميسي يفاجئ تركي آل الشيخ

فاجأ النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بقرار صادم منذ ساعات قليلة.

وحرص تركي آل الشيخ، على إعادة نشر الصورة التي وضعها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام"، خلال حضورهما، نزال الوزن الثقيل للملاكمة بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري والتي شهدتها العاصمة السعودية، الرياض يوم السبت الماضي.

وقام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي، بإلغاء متابعة المستشار تركي آل الشيخ على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام"، بعد الصورة الاخيرة التي نشرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

والجدير بالذكر أن ليونيل ميسي يتواجد على رأس قائمة منتخب الأرجنتين، للمشاركة في المعسكر المقبل، استعدادًا لانطلاق مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024، في شهر يونيو المقبل.