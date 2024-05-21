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أحمد جودة - القاهرة - للموسم الثاني على التوالي، يحافظ النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "أقوى دوريات العالم"، مؤكدًا تميزه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم، وليكون أول لاعب في مانشستر سيتي يحقق الفوز بالحذاء الذهبي لعاميين متتالييين.

ولم تحرم الإصابة التي تعرض لها هالاند “23 عامًا”، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واضطرته للغياب عن المستطيل الأخضر لمدة تقارب الشهرين، من الحفاظ على صدارته لقائمة هدافي الدوري في نهاية الموسم برصيد 27 هدفًا، مساهمًا في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري في الموسم الحالي، للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي، محققًا رقمًا قياسيًا غير مسبوق بين أندية "البريميرليغ".

هالاند.. رقم قياسي جديد مع السيتي



وجاء فوز هالاند بهذه الجائزة في الموسم الجاري، بعد أن كان قد حطم الموسم الماضي للرقم القياسي بتسجيله 36 هدفًا في موسمه الأول في 35 مباراة، بمتوسط 1.02هدفًا في المباراة الواحدة، لينضم إلى قائمة أساطير الدوري الإنجليزي الذين حصلوا على جائزة الكرة الذهبية مرتين متتاليتين، والأول في تاريخ مانشستر سيتي.

وسجل هالاند في الموسم الحالي 27 هدفًا في 31 مباراة بمتوسط 0.87 هدفًا في المباراة الواحدة، وساهم في صناعة 5 أهداف.

وبرغم غيابه عن التهديف لفترة شهرين تقريبًا في الموسم، إلا أن هالاند دائمًا يحظى بثقة ودعم مدربه بيب غوارديولا الذي ظل يسانده ويرد عنه كل الانتقادات باعتباره "بطل" الخماسية التاريخية في الموسم الماضي 2022 – 2023.

وسبق أن اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” هالاند نجمًا فوق العادة، والقطعة الناقصة التي أكملت فريقًا مدججًا بالنجوم مثل مانشستر سيتي، استنادًا إلى أرقامه السابقة حتى قبل انضمامه إلى فريقه الإنجليزي، بتسجيله 9 أهداف في مباراة واحدة مع منتخب النرويج في كأس العالم تحت 20 عامًا، وإحرازه 86 هدفًا في 89 مباراة خاضها مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند، وأسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأسرع لاعب يسجّل 40 هدفًا في دوري أبطال أوروبا. كما كانت أهدافه الـ 36 في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول بمثابة رقم قياسي جديد غير مسبوق في المسابقة.

كل هذا ساهم في ارتفاع القيمة السوقية للمهاجم الفذ، ليكون أغلى لاعب في العالم، وفق موقع "ترانسفير ماركت" بـ180 مليون يورو، متساويًا في نفس القيمة مع لاعبين آخرين هما كيليان كبابي، وجود بيلينجهام.

وقال هالاند، عقب فوزه بجائزة الكرة الذهبية للموسم الثاني على التوالي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، "الدوري الإنجليزي، أصعب من المتوقع”.

وأضاف “يجب أن تكون مستعدًا دائمًا، حتى في المنزل يجب أن تكون جاهزًا لمدة 90 دقيقة، لا يمكنك الاسترخاء بعد 45 دقيقة”.