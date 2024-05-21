عاجل.. برشلونة يستقر على تجديد عقد الفيراري

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أحمد جودة - القاهرة - أتم فريق الكرة الأول بنادي برشلونة الاسباني اتفاقًا نهائيًا لتجديد عقد واحد من أبرز لاعبيه خلال العام الجاري.

برشلونة يستقر على تجديد عقد الفيراري

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، توصل برشلونة إلى اتفاق نهائي لتجديد عقد هيكتور فورت، مدافع الفريق، الذي ينتهي في صيف عام 2025.

ويشتمل العقد الحالي لفورت على شرط جزائي يسمح له بالرحيل عن برشلونة مقابل 6 ملايين يورو فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع التفاصيل الخاصة بالتجديد قد تمت بين الطرفين، وأنه تبقى فقط عملية التوقيع بانتظار اللاعب عند بلوغه سن الـ18 في شهر أغسطس/آب القادم.

وأوضحت أن فورت سيكون قادرًا على توقيع عقد يمتد لأكثر من 3 سنوات بمجرد بلوغه سن الـ18.

وأشارت الصحيفة إلى أن مركز فورت الأساسي يكون في الجهة اليمنى للدفاع، ولكن استخدمه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، كظهير أيسر خلال الموسم الحالي بسبب الإصابات