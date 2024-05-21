الاتحاد الإفريقي: كرة القدم أداة قوية لتعزيز المواهب وتشجيع الروح الرياضية

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بقوة الشراكات التجارية ودورها في تعزيز التميز الرياضي. وقد أبرز الاتحاد علاقته الوثيقة مع شركة كيونت، الرائدة في مجال البيع المباشر ودورها في دعم مسيرة كرة القدم في إفريقيا، خاصة وأن كرة القدم تُعد أداة قوية لتعزيز المواهب، وتشجيع الروح الرياضية، وتوحيد المجتمعات. ويسعى الاتحاد لضمان ازدهار كرة القدم الإفريقية، ليس فقط كرياضة، بل كوسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويُؤمن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن الشراكات مع منظمات رائدة مثل كيونت ضرورية لتحقيق أهدافه. وتُقدم كيونت، العالمية المتخصصة في منتجات الصحة والعافية ونمط الحياة التي تعتمد نموذج البيع المباشر، من خلال خبرتها في مجال البيع المباشر ومنتجات الصحة والعافية ونمط الحياة، دعمًا مهمًا لكرة القدم الإفريقية، مما يُساهم في تطوير اللعبة وإلهام الأجيال القادمة.

أكدّ فيرون موسينجو-أومبا، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، على الأهمية البالغة لكرة القدم في إفريقيا ودورها في توحيد الشعوب وتحفيز الشباب. وأشاد موسينجو-أومبا بشراكة CAF مع شركة كيونت، مشيرًا إلى مساهمتها القيّمة في تطوير كرة القدم في القارة وتعزيز قدرات الشباب الأفارقة.

وقال: "تعتبر كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في إفريقيا، وقد أثبتت بطولة كأس الأمم الإفريقية توتال إنيرجيز لكرة القدم 2023 في ساحل العاج جاذبيتها العالمية وتأثيرها الكبير من حيث المنافسة،". وأضاف: "ساهمت شراكتنا مع كيونت بشكلٍ كبير في تحقيق مهمتنا لتطوير وتعزيز كرة القدم في إفريقيا وتحفيز الشباب."

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وشركة كيونت يسعيان إلى التغيير والنمو. ولا تقتصر شراكتنا على كرة القدم فقط، بل تتعلق أيضًا بتمكين الشباب الأفارقة لتحقيق أحلامهم داخل الملعب وخارجه.

وشدّد موسينجو-أومبا على ضرورة دعم الشركات لكرة القدم في إفريقيا لافتًا إلى أن الشراكات مع شركات مثل كيونت تلعب دورًا حيويًا في توفير الموارد اللازمة لتطوير المواهب، وجذب المجتمعات، وتعزيز كرة القدم على جميع المستويات."

قال تريفور كونا، مدير الإستراتيجية والتحول في كيونت: "يعد التعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكثر من مجرد رعاية، بل إنه احتفال بالقيم والطموحات المشتركة. فإن كيونت والاتحاد الإفريقي لكرة القدم متفقين على دعم المواهب، وتشجيع التميّز، وتعزيز التواصل بين المجتمعات. تعبر هذه الشراكة عن التزامنا بالقارة الإفريقية، حيث كنا نعمل بجد ونحقق تأثيرًا إيجابيًا لأكثر من عقد من الزمن."

يدعو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وشركة كيونت المجتمعات، والشركات، وعشاق كرة القدم حول العالم للانضمام إلينا في دعم رحلة كرة القدم الإفريقية. معًا، سندعم الطاقات الكامنة لخلق إرث من النجاح والوحدة والتمكين للأجيال القادمة.

وأكد تريفور كونا، مدير الاستراتيجية والتحول في شركة كيونت، على عمق شراكة كيونت مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، واصفًا إياها بِأكثر من مجرد رعاية رياضية، بل ترسيخ للقيم والطموحات المشتركة ونعمل نعمل بجد ونحقق تأثيرًا إيجابيًا لأكثر من عقد من الزمن.

وقال: "كل من كيونت وCAF يتشاركان في إيمانهما الراسخ بأهمية دعم المواهب، وتشجيع التميز، وتعزيز التواصل بين المجتمعات". ودعا كونا المجتمعات، والشركات، وعشاق كرة القدم حول العالم للانضمام إلى كيونت والاتحاد الإفريقي لكرة القدم في دعم رحلة كرة القدم الإفريقية، مؤكدا: "معًا، يمكننا دعم الطاقات الكامنة لخلق إرث من النجاح والوحدة والتمكين للأجيال القادمة".

الجدير بالذكر أن كيونت أظهرت التزامًا عميقًا تجاه كرة القدم الإفريقية منذ عام 2018، التزامًا بتطوير كرة القدم الإفريقية من خلال رعايتها للبطولات القارية الرئيسية، فكان دعمها لا يقتصر على الجوانب المالية فقط؛ بل يجسد روح مشتركة للتمكين والتحول والنمو.

