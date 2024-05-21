نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيتي كلوب تنظم ورشة عمل لمشرفى ومدربى الألعاب الرياضية قبل انطلاق مبادرة "ابني بطل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستعدادًا لانطلاق مبادرة "ابني بطل" نظمت مجموعة أندية سيتي كلوب ورشة عمل لمشرفي النشاط الرياضي بفروع النادي ومدربي الألعاب الرياضية المشاركة في المبادرة.

افتتح أعمال الورشة، الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة سيتي كلوب، والذى أكد على الحاضرين أهمية مبادرة " ابني بطل" التي تنطلق أول الشهر المقبل وتستمر طوال أشهر الأجازة الصيفية من خلال معسكر يومي لأبناء الأعضاء للتعرف على جميع اللعبات الرياضية وتوجيه المشارك علميًا للرياضة التي تتوافق مع ميوله ومواهبه وتكوينه الجسماني والنفسي.

حضر الورشة الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة، المشرف على النشاط الرياضي، والذي حدد للحاضرين النقاط الرئيسية للمشروع، فيما شرح الدكتور يحي زكريا مساعد رئيس المجموعة ومحمد مصطفى نائب رئيس قطاع النشاط الرياضي آلية تنفيذ المشروع بفروع النادي وتعميم البرنامج التدريبي الذي تم وضعه على أسس علمية.

وتقام مبادرة "ابني بطل" بفروع سيتي كلوب بالعبور و الشروق في محافظة القاهرة وبنها بمحافظة القليوبية وطنطا بمحافظة الغربية وشبين الكوم بمحافظة المنوفية بالإضافة إلى فروع النادي بمحافظات كفر الشيخ وأسوان والاقصر.

وتعنى المبادرة بألعاب السباحة والجمباز وكرة القدم والسلة والطائرة واليد والجودو والكيك بوكس والكاراتيه والتنس والخماسي الحديث.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة النشء في اختيار مستقبلهم الرياضي عن طريق اتاحة الفرصة أمامهم لخوض تدريبات جميع الألعاب وفق معايير علمية وعملية في التدريب من خلال برنامج يوفر للأطفال الاستمتاع بممارسة الألعاب الرياضية المختلفة وصولًا إلى توليد الرغبة لديهم وتوجيههم إلى التخصص في إحداها بعد تطوير مهاراتهم الاجتماعية والرياضية والسلوكية.