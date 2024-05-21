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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن فيكتور أوسيمين، اللاعب في نابولي، قد أصبح محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، ومانشستر يونايتد يبدو واحدًا منها.

ويتمتع اللاعب النيجيري بموهبة وإمكانيات تجعله خيارًا جاذبًا للفرق التي تسعى لتعزيز خطوط هجومها.

عملاق انجليزي ينضم لسباق ضم أوسيمين

وأفادت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية بأن إنتقاله إلى مانشستر يونايتد قد يكون له تأثير كبير على تشكيلة الفريق، خاصة مع احتمال رحيل أنطوني مارسيال.

ويمكن لأوسيمين أن يكون إضافة قوية لخط الهجوم بجانب راسموس هويلاند، ويمكنه أيضًا تقديم مساهمات هامة في تسجيل الأهداف وتعزيز قدرات الهجوم.

ومع النظر إلى قدرات أوسيمين وإمكانياته في التهديف وصناعة اللعب، يمكن أن يكون تعاقد معه قيمة مضافة لفريق مانشستر يونايتد، وربما يساعدهم في المنافسة على الألقاب في المواسم المقبلة، بشرط أن يتأقلم بسرعة مع أسلوب اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.