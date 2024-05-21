بليغ أبوعايد: أتوقع عقوبة على الزمالك بحرمانه من جماهيره بعد أحداث التتويج

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن الزمالك كان في حاجة كبيرة للتتويج بالكونفدرالية ولذلك هناك تكاتف كبير من جانب الجميع داخل القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن هناك حالة سعادة غامرة تجتاح النادي عقب الفوز باللقب على حساب نهضة بركان.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أن الآوان ان تتغيير الصورة النمطية بأن جمهور الزمالك أقل من جمهور الأهلي.. هذا كلام غير صحيح، شاهدنا جميعًا عدد الجماهير في استاد القاهرة وفي الشوارع والميادين وهو يحتفل بالكونفدرالية"

بليغ أبوعايد: متوقع عقوبة على الزمالك بحرمانه من جماهيره بعد أحداث التتويج

وأضاف: "هناك ناس لم يكن لها احقية في النزول لارض الملعب فوجئنا بوجودهم، ووزير الرياضة كان يصر على اصطحاب باتريس موتسيبي لمنصة التتويج بعدما شاهدنا ما حدث في مراسم التتويج لم يكن هناك تنظيم جيد مطلقا، والأمر غير مقبول على الاطلاق، ومتوقع أن يتعرض الزمالك لعقوبة الحرمان من جماهيره بعد أحداث التتويج، وأعتقد أن جمهور الاهلي سيظهر بأفضل صورة كما ظهر جمهور الزمالك في المدرجات، كنا نتمنى الظهور في صورة أفضل".

وأشار إلى أنه لا ينكر أحد دور زيزو في الكونفدرالية، لكن سيف الدين الجزيري كان سببا في التتويج باللقب بعدما سجل هدفا في الذهاب سمح للأبيض بالعودة في الإياب، رغم ان مهاجم الزمالك لم يكن جيدا بالقدر الكاف في الاياب لكن دوره في اللقاء الأول بالمغرب لا أحد يستطيع أن ينكره.

وأكمل: "الزمالك بعد الهدف تراجع نوعًا ما للخلف، وفريق نهضة بركان قدم بعض الفترات بشكل أفضل من لقاء الذهاب، وجوميز استفاد كثيرا من اللقاء الأول وكان دفاع الزمالك جيدا بقيادة المثلوثي، ولياقة لاعبي الفريق الابيض تراجعت بسبب المجهود الكبير في بداية اللقاء، وهو ما منح الفريق المغربي سيطرة كبيرة، لكن زيزو قدم مستوى رائع في اخر عشر دقائق، وكان يبذل مجهود غير طبيعي، وحاول بكل قوته سحب الزمالك ولاعبيه للمناطق الهجومية".

وأتم: "محمود الخطيب يساند ويدعم معلول بقوة، وكان حزين للغاية بعد لقاء الذهاب امام الترجي وهو يتحدث مع اللاعب، ولا بد أن يشعر الجميع بالامان داخل النادي، لذلك قرار تجديد عقد علي معلول صائب جدا".

