نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من الخطيب بشأن علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قرار عاجل تجاه الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء الذي أصيب بقطع في وتر اكيلس وأجرى جراحة عاجلة يوم أمس تغيبه عن الملاعب لفترة طويلة.

الأهلي يوافق على تجديد عقد معلول موسمين

وكشف محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس أن معلول لن يتم قيده في القائمة الأولى فيما سيكون متواجد خلال القائمة الثانية الخاصة بشهر يناير 2025.

وأضاف:" كانت هناك مجموعة من الاحاديث حول تجديد عقد معلول ووجود شروط مالية لكن الاصابة جاءت لتذيل كل هذه العقبات ويتخذ مجلس الإدارة قرارًا بمكافأة اللاعب التونسي على العطاءات التي قدمها وتقرر تجديد عقده لمدة موسمين قادمين".

وأنهى:" يسعى مجلس إدارة الاهلي لترسيخ بعض الأفكار المتعلقة بحماية اللاعبين وسيقوم بإعادة محمد شكري لاعب سيراميكا على الرغم من اصابته بالرباط الصليبي وسيتم قيده في صفوف الفريق الموسم المقبل".