نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز براعم " التايكوندو " يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبه ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت تدريبات مركز التايكوندو بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد، مرانهم الأسبوعي بنادى التوكيلات الملاحية،

حيث أدي لاعبو ولاعبات الفريق متعدد المراحل السنية تدريباتهم تحت إشراف ابراهيم صبري المدير الفني و علي رضا.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية .

كما يحظي الموهوبين أيضا برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خالد النحلة وكيل المديرية .

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع، ورشا محرم المدير المالي، وياسمينا السيد، اداري المشروع.

