الرياضة

شوبير يكشف موعد عودة علي معلول إلى الملاعب.. مفاجأة كبرى لـ الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد عودة النجم التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الملاعب مرة أخرى، بعدما تعرض لإصابة قوية في الأيام القليلة الماضية.

إصابة علي معلول مع الأهلي

وتعرض الظهير الأيسر علي معلول لإصابة قوية بقطع في وتر أكيلس، خلال مشاركته في مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الترجي الرياضي التونسي.

وخضع علي معلول لعملية جراحية ناجحة في وتر أكليس أمس الأحد، على أن يبدأ عملية التأهيل بعد أسبوعين.

موعد عودة علي معلول إلى الملاعب

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية له منذ قليل: "موعد عودة علي معلول إلى الملاعب من 4 إلى 6 أشهر وسيتحدد بعد شهر من الآن".
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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