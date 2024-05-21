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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة فريق النصر القاهري في المباراة الودية التي تجمع بينهم في الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

أتم الجهاز الإداري بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق النصر القاهري على إقامة مباراة ودية والتنسيق بين الناديين لإقامة هذه المباراة.

المصري يلاقي النصر القاهري وديًا استعدادًا لمواجهة فيوتشر.. اليوم

تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السابعة مساء الاحد المقبل الموافق السادس والعشرين من مايو الجاري.

كان المصري قد خاض أمس الاثنين مباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي جمعته بنظيره فريق انبي وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

