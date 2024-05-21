نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تجديد عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن موعد تجديد عقد النجم لوكاس فاسكيز مع نادي ريال مدريد الإسباني مع إنتهاء الموسم الحالي.

واستقر مسؤولي نادي ريال مدريد على تجديد عقد النجم الإسباني لوكاس فاسكيز لمدة موسم آخر مع الفريق بعد تألقه الكبير هذا الموسم.

موعد تجديد عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد

وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد سيجدد عقد لوكاس فاسكيز بعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق بروسيا دورتموند في الأول من يونيو.

وتقام موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل بين نادي ريال مدريد الإسباني ونظيره بروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي.

وأوضحت صحيفة آس أن أداء لوكاس فاسكيز هذا الموسم مع نادي ريال مدريد يعتبر أداء استثنائي بالنسبة لمسؤولي المرينجي واقنعهم بتمديد عقده مع الفريق.

