انت الأن تتابع خبر تأجيل حسم الفائز بلقب الجولة 12 من دوري المحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فرضت نتائج الجولة الحادي والعشرين وقبل الأخيرة بدوري المحترفين لكرة القدم، تأجيل الكشف عن هوية الفائز بلقب الدوري والفريق الثاني الهابط لمصاف أندية الدرجة الأولى.

وشهدت الجولة 21 فوز فريق الفيصلي على مستضيفه الحسين بهدف نظيف، أحرزه براء مرعي د. 25، في المباراة التي أقيمت على ستاد الحسن في اربد أمس، ليؤجل هذا الفوز الكشف عن هوية الفائز باللقب والذي انحسر بين الحسين اربد 56 نقطة والفيصلي 54 نقطة.

وكان بإمكان الحسين اربد حسم اللقب لو فاز أو تعادل مع الفيصلي أمس، قبل أن يخسر وينتظر حتى الجولة الأخيرة.

وكان فريق الجليل أول الهابطين لمصاف أندية الدرجة الأولى، بانتظار تحديد هوية الفريق الثاني الهابط، حيث انحسرت المنافسة بين فرق الأهلي وسحاب ومغير السرحان.

وأسفرت نتائج الجولة الـ 21، عن تفوق الأهلي على مستضيفه الرمثا بهدفٍ نظيف، عن طريق خالد الدردور د.39.

وحقق شباب الأردن فوزاً على ضيفه مغير السرحان 4-0، عبر فضل هيكل د.2، وحمزة النعيم د.20، ومحمد أبو طه د.86، وسيف سليمان د.90+1.

وتغلب الوحدات على سحاب 6-2، حيث افتتح مهند أبو طه التسجيل د.25، ثم صالح راتب د.54، ومحمود شوكت د.64، وفراس شلباية د.78، وابراهيم صبرة د.(90+2 و 90+8)، فيما أحرز هدفي الضيوف محمد أبو عرقوب د.74 و د.82 من ركلة جزاء.

وفاز معان على مستضيفه شباب العقبة 2-0، بأقدام إبراهيم الرواد د.39، وعبد الرحمن مرعي د.59.

وتفوق السلط على ضيفه الجليل 2-1، حيث افتتح الضيوف التسجيل عبر عدي ارقيبات د. 9، ليأتي الرد من السلط عبر عميد صوافطة د. 57 وعدي القرا د. 86.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 56 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 54، يليه الوحدات 45، ثم الرمثا 32، السلط 28، شباب العقبة 25، معان 23، شباب الأردن 22، الأهلي 20، سحاب ومغير السرحان 18، الجليل 12 .