انت الأن تتابع خبر استكمال التحضيرات المتعلقة باستضافة بطولة المصارعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انهى اتحاد المصارعة، الترتيبات المتعلقة باستضافة منافسات البطولة العربية للمصارعة "الحرة والرومانية والسيدات" للفئتين تحت 17 و 23 عاما، التي تقام في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وتستمر فعاليات المنافسات حتى مساء السبت المقبل، بمشاركة 186 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 دولة عربية، وهي الأردن "البلد المنظم"والسعودية ولبنان والعراق وسوريا ومصر وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب وقطر.

وأنجز الاتحاد الأردني للمصارعة ترتيباته كافة، لاستضافة الحدث العربي بعد إنهائه ملف التجهيزات اللوجستية من مرافق الصالة للاعبين والحضور والمقصورة الرسمية وأرضية الصالة ومنصة التتويج وتكييف الصالة في "بروفة" تسبق استضافة المملكة لبطولتي آسيا والعالم للعام الثاني تواليا.

وبدأت وفود الدول المشاركة بالتوافد إلى أرض المملكة الثلاثاء، على أن يكتمل وصول جميع الفرق يوم غد الأربعاء.

وتقام البطولة في النظام الفردي على بساطين وفقا لقانون الاتحاد الدولي للمصارعة، ويحق لكل دولة المشاركة بلاعب واحد عن كل فئة ووزن طبقا للأوزان الخاصة المعتمدة بكل فئة عمرية، حيث اعتمدت أوزان فئة تحت 17 عاما، وهي عن المصارعة الحرة (45-48-51-55-60-65-71-80-92-110 كغم)، والمصارعة الرومانية (45-48-51-55-60-65-71-80-92-110 كغم)، ومصارعة السيدات (40-43-46-49-53-57-61-65-69-73 كغم).

كما اعتمدت أوزان فئة تحت 23 عاما عن المصارعة الحرة (57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 كغم) والمصارعة الرومانية (55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 كغم) وعن مصارعة السيدات (50-53-55-57-59-62-65-68-72-76 كغم).

وتعقد دورة ترقية للحكام من الدرجة المحلية إلى الدرجة الدولية الثالثة، ومن الدرجة الدولية الثالثة إلى الدرجة الدولية الثانية، على هامش انطلاق البطولة، حيث تحظى البطولة بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، يتقدمها عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي للمصارعة فؤاد المسكوت وعضو الاتحاد الدولي والرئيس السابق للاتحادين العربي والقطري زامل الشهراني ورئيس الاتحاد العربي للمصارعة ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي التونسي محمد كمال بوعزيز.

ويُعقد الاجتماع الفني للبطولة عصر يوم غد، تليه عملية سحب قرعة البطولة للأوزان كافة، فيما تبدأ منافسات البطولة عند الساعة الواحدة من ظهر الخميس، بإقامة الأدوار التمهيدية للمصارعة الحرة تحت 23 عاما ومصارعة السيدات تحت 17 عاما، ويسبقها إجراء الفحص الطبي والميزان، على أن تقام النهائيات مع ساعات المساء الأولى والتتويج.

وفي اليوم الثالث للبطولة الموافق الجمعة 24 من الشهر الحالي، تبدأ منافسات المصارعة الرومانية تحت 23 عاما ومصارعة السيدات للفئة ذاتها، وإقامة حفل الافتتاح الساعة الرابعة عصرا، الذي يسبق انطلاقة النهائيات، فيما تختتم البطولة يوم السبت المقبل، بإقامة منافسات المصارعة الحرة والرومانية للفئة تحت 17 عاما يعقبها النهائيات ومراسم التتويج .