انت الان تتابع خبر الأمن العام يحصد 3 ميداليات في بطولة رماية القوس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حصد فريق الأمن العام للقوس نتائج مميزة ضمن مشاركته في البطولة الدولية الثالثة لرماية القوس من على ظهر الخيل في بولندا.

وحقق فريق الأمن العام 3 ميداليات ملونة "ذهبية وفضيتين" وسط مشاركة 32 فارسا يمثلون 9 دول هي "بولندا، تركيا، السودان، الإمارات، الصين، قطر، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى الأردن".

وحصد ذهبية النمط الأرضي الفارس الملازم أول محمد غازي، وفضية النمط الأرضي الفارس الملازم أول احمد بني عيسي، وفضية النمط الهنغاري الفارس الملازم أول احمد بني عيسي.

وترأس وفد مديرية الأمن العام للبطولة العقيد عمر الجبور، ومدرب الفريق المقدم محمد القعاقعة .

