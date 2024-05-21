نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة كبيرة بين توتنهام ومانشستر سيتي لضم نجم البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن منافسة شرسة بين نادي توتنهام هوتسبير ونظيره نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

وأكدت التقارير أن نادي توتنهام يرغب بقوة في التعاقد مع النجم البرتغالي بيدرو نيتو لاعب فريق ولفرهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

منافسة كبيرة بين توتنهام ومانشستر سيتي لضم نجم البريميرليج

وتابعت أن توتنهام ينافس مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع بيدرو نيتو حيث أنه الأقرب إليه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت التقارير أن مسؤولي نادي توتنهام هوتسبير على استعداد تام لتقديم عرض رسمي خلال الأيام القليلة القادمة لنادي ولفرهامبتون من أجل التعاقد مع بيدرو نيتو.

وطلب مسئولو نادي ولفرهامبتون الإنجليزي الحصول على مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل بيدرو نيتو هذا الصيف.

