عاجل.. توني كروس يعلن اعتزال كرة القدم عقب يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة، أعلن توني كروس، لاعب ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد مشاركته في بطولة يورو 2024.

توني كروس يعلن اعتزال كرة القدم عقب يورو 2024

وأشار كروس إلى أنه سيختتم مسيرته مع الأندية والمنتخب عقب نهاية البطولة في فصل الصيف. وسيلعب كروس مباراته الأخيرة مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند يوم 21 مايو المقبل

وكتب كروس عبر حسابه على إنستاجرام: "يوم 17 يوليو 2014 كان يوم تقديمي كلاعب في ريال مدريد، وهو اليوم الذي غيّر حياتي كلاعب وكشخص. لقد كان بداية فصل في النادي الأكبر في العالم، ولكن بعد 10 سنوات، سينتهي هذا الفصل بنهاية الموسم".

"لن أنسى أبدًا تلك الأوقات الناجحة وأود أن أشكر بشكل خاص كل من رحب بي، وخاصة مشجعي ريال مدريد على عاطفتهم وحبهم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير. في الوقت نفسه، يعني هذا القرار أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة اليورو".

"كما قلت دائمًا، ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيظل كذلك، وأنا سعيد لأنني وجدت التوقيت المناسب لاتخاذ هذا القرار وتمكنت من اختياره بنفسي. كان طموحي دائمًا أن أنهي مسيرتي في ذروة مستواي. ومن الآن فصاعدًا، لدي فكرة واحدة فقط وهي من أجل الـ 15. تحيا مدريد ولا شيء

وسيخوض كروس، البالغ من العمر 34 عامًا، مباراته الأخيرة مع ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو ضد ريال بيتيس يوم السبت المقبل، 25 مايو، في ختام الدوري الإسباني.

بدأ كروس مسيرته مع بايرن ميونيخ عام 2009 قبل أن يعار إلى باير ليفركوزن ويعود كلاعب أساسي. وفي عام 2014، انضم إلى ريال مدريد، النادي الذي ظل فيه لمدة 10 سنوات قبل أن يعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

مع بايرن ميونيخ، توج كروس بالدوري الألماني ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الألماني، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، بالإضافة إلى ثلاث مرات كأس ألمانيا. أما مع ريال مدريد، فقد توج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات