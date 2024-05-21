نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد رحيل تشافي عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن موعد رحيل المدرب تشافي هيرنانديز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال الفترة القادمة.

ولا يزال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة غاضب جدا من المدرب تشافي بسبب تصريحاته الأخيرة حول أزمة النادي الاقتصادية وعدم قدرته على المنافسة.

الكشف موعد رحيل تشافي عن برشلونة

وأكدت الصحيفة أن مستقبل تشافي سوف يتم تحديده بعد أسبوع حيث أن هناك احتمالية كبيرة لرحيله عن نادي برشلونة.

وتابعت خوان لابورتا قرر عدم استمرار تشافي في برشلونة ولا يرغب على الإطلاق في بقائه بتدريب البارسا حيث أن المدرب قريب جدا من الرحيل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لابورتا سوف يسند مهمة المدير الفني الجديد لرافا ماركيز مدرب فريق الشباب حيث أنه يحظى بتقدير من رئيس النادي.

