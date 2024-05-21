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أحمد جودة - القاهرة - وجه باريس سان جيرمان ضربة قوية لريال مدريد فيما يتعلق بضم أحد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ردًا على صفقة مبابي.. سان جيرمان يخطف صفقة ريال مدريد المنتظرة

ارتبط اسم ليني يورو، مدافع ليل، بالانتقال إلى كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد في الصيف المقبل.

ووفقًا لموقع "GFFN" الفرنسي، قطع باريس سان جيرمان شوطًا كبيرًا في صفقة ضم يورو من ريال مدريد، بعد أن توصل إلى اتفاق مع مسؤولي ليل مقابل 50 مليون يورو.

ورغم ذلك، لا يزال يورو يفضل الانتقال إلى ريال مدريد على باريس سان جيرمان، رغم نجاح الأخير في التوصل إلى اتفاق مع ليل بشأن الصفقة.

وتشير تقارير صحفية حديثة إلى أن ريال مدريد قد يميل للانسحاب من الصفقة في الصيف المقبل، بسبب المبالغة في الطلبات المالية من جانب ليل، ويفضل انتظار قدوم اللاعب مجانًا في صيف 2025.

يُذكر أن ليني يورو مرتبط بعقد مع ليل حتى صيف 2025، مما يجعله قادرًا على التوقيع مع أي نادٍ مجانًا في شهر يناير/كانون الثاني المقبل