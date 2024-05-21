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أحمد جودة - القاهرة - تسعى عدة أندية سعودية لضم اللاعب البرازيلي ويليان إستيفاو، الذي يشغل مركز الجناح الأيمن في صفوف فريق بالميراس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

خليفة ميسي يقترب من الدوري السعودي

وفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج في برنامجه "أكشن مع وليد"، يعتبر إستيفاو أحد الأهداف المهمة لعدة أندية سعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أشار إلى أنه "قادم بنسبة 100% وتم اختياره من قبل لجنة الاستقطاب بناءً على أدائه المتميز في الدوري البرازيلي".

وأضاف الفراج: "إن اختيار اللاعبين الشبان يظهر التزام الأندية بجلب المواهب الصاعدة وهو ما يرسخ مستوى الطموح في الدوري السعودي".

تقارير صحفية أشارت إلى مفاوضات مكثفة بين نادي تشيلسي الإنجليزي ونادي بالميراس البرازيلي للتوقيع مع إستيفاو، حيث تقدم تشيلسي بعرض قدره 32 مليون يورو مع 25 مليون يورو كحوافز إضافية، لكن هذا العرض تم رفضه.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بأن تشيلسي عاد بعرض جديد بقيمة 65 مليون يورو شاملة الحوافز الإضافية، في أمل للحصول على موافقة بالميراس.

إستيفاو، البالغ من العمر 17 عامًا، يعتبر واحدًا من مواهب الكرة البرازيلية الصاعدة ويشغل مركز الجناح الهجومي، وهو أيضًا عضو في منتخب البرازيل للناشئين.

يمتد عقد إستيفاو مع بالميراس حتى عام 2026، وقد أطلق عليه لقب "ميسينيو" نسبةً إلى موهبته وإمكانياته المشابهة لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.