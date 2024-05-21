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أحمد جودة - القاهرة - طالبت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بإقالة المدرب تشافي هيرنانديز من تدريب النادي بسبب حديثه عن نادي ريال مدريد.

وقال المدرب تشافي هيرنانديز في تصريحات صحفية مساء أمس الإثنين عن ريال مدريد:" ما تغير هذا الموسم هو ريال مدريد، لقد قدموا موسمًا تاريخيا".

بسبب ريال مدريد.. جماهير برشلونة تطالب بإقالة تشافي فورًا

وتابع مدرب برشلونة في تصريحاته:" نحن نلعب ضد أحد أفضل الفرق المتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، نحن نتنافس ضد فريق خارق".

وأكدت تقارير صحفية أن تصريح تشافي عن ريال مدريد أثار غضب العديد من جمهور نادي برشلونة حيث أنهم طالبوا بإقالة عاجلة للمدرب في ظل توتر علاقته مع خوان لابورتا.

وأوضحت أن جمهور البارسا يرون بأن تشافي هو من أفسح المجال لريال مدريد بحصد كافة ألقاب الموسم، إضافة إلى أنه لا يناسب طموحات البلوجرانا.

