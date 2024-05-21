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أحمد جودة - القاهرة - مجلس إدارة النادي الأهلي، والإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي لـ حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي في وفاة المغفور له بــإذن الله شقيق سيادته..

الأهلي يتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى رئيس نادي الترجي في وفاة «شقيقه»

داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

على صعيد أخر، يُجهّز مسئولو الأهلي استقبالا خاصا لبعثة الترجي التونسي فى مطار القاهرة خلال وصولها لخوض مباراة الفريقين، فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.

وأشاد مسئولو الاهلى باستقبال إدارة الترجي ببعثة الأحمر في تونس، حيث حرص حمدي المؤدب رئيس الترجي ومعه وفد من مسئولى النادي التونسي على استقبال بعثة الأهلي في مطار قرطاج، بجانب توفير كل سُبل الدعم والمساندة للبعثة الأهلاوية خلال تواجدها في تونس.