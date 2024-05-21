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أحمد جودة - القاهرة - يخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأول لنادي الأهلي، حاليًا لفحص طبي لتقدير جاهزيته للمشاركة في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي.

فحص طبي يحسم مشاركة دينامو الأهلي امام الترجي

وتعرض كوكا لإصابة في الكاحل خلال الفترة الماضية السابقة، مما منعه من المشاركة في لقاء الذهاب ضد الترجي في ملعب رادس، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

يستعد الأهلي لمواجهة إياب النهائي ضد الترجي التونسي، المقررة في الثامنة مساءً من السبت القادم على استاد القاهرة الدولي.

وكان رجال مارسيل كولر قد عادوا من ملعب حمادي العقربي برادس بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف في لقاء الذهاب.

ويكفي الأهلي تحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان العبور للدور القادم فيما يذهب الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية حال انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي 0-0 وهي نفس نتيجة الذهاب.