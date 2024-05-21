نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المثالي للدوري الانجليزي 2023-24 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر موقع "هوسكورد"، التشكيل المثالي للبريميرليغ خلال الموسم الحالي، والذي سيطر عليه نجوم مانشستر سيتي، بتواجد 4 لاعبين، يتصدرهم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وفيل فودين الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال الموسم الحالي.

التشكيل المثالي للدوري الانجليزي 2023-24

كما ضم التشكيل المثالي أيضا ثنائي فريق ليفربول، ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى نجم فريق أرسنال، وصيف البطولة الإنجليزية، بوكايو ساكا.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أريولا.

خط الدفاع: جفارديول، فان دايك، تاروفيسكي وأرنولد.

خط الوسط: رودي، إيزي وبالمر.

خط الهجوم: فودين، ساكا وهالاند.

يُذكر أن مان سيتي سبق وأن نجح في تحقيق اللقب بفارق نقطتين عن ارسنال وتحدد البطل رسميًا في الجولة الاخيرة التي شهدت فوز رجال جوارديولا على وست هام يونايتد 3-1 ولم يشفع فوز الجانرز على ايفرتون 2-1 لحصد البريميرليج.