نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل أبو علي يتسلم قميص المصري للموسم الجديد من الشركة الراعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفال كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري على هامش افتتاح أحدث منتجعات مجموعة بيك الباتروس العالمية بمنطقة مرسى علم " منتجع باتروس بورتوفينو" .

كامل أبو علي يتسلم قميص المصري للموسم الجديد من الشركة الراعية

استقبل كامل أبو علي مستر أرمن، ممثل شركة بوما العالمية والذي قام بإهداء كامل أبو علي قميص المصري للموسم الكروي الجديد 2025/2024 والذي ستقدمه شركة بوما العالمية بناء على الاتفاق الموقع مؤخرا بين كامل أبو علي وشركة بوما.

ستقوم الشركة بمقتضاه بتقديم كافة الملابس والمستلزمات الرياضية لكافة فرق النادي بمختلف الألعاب على مدار الموسم الجديد، حيث قام كامل ابو علي بتحويل كافة مستحقات الشركة عن هذا التعاقد من حسابه الشخصي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة فريق النصر القاهري في المباراة الودية التي تجمع بينهم في الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السابعة مساء الاحد المقبل الموافق السادس والعشرين من مايو الجاري.

