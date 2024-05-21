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أحمد جودة - القاهرة - وصف رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيرز، توني كروس، بــ "أحد أعظم اللاعبين في تاريخ" النادي الملكي، عقب إعلان الدولي الألماني البالغ من العمر 34 عامًا اعتزاله اللعب في نهاية الموسم الحالي.

بيريز مودعًا كروس.. أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الريال

وأكد بيريز في بيان نشره النادي الإسباني أن "توني كروس أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد"، مضيفًا أن "هذا النادي داره وسيبقى كذلك دائمًا".

وأعلن لاعب الوسط الألماني في وقت سابق أن مسيرته المهنية ستنتهي بعد كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي ستحتضنها بلاده هذا الصيف.

ويرفض كروس هكذا فرصة تمديد عقده التي عرضها عليه ريال مدريد وينهي مسيرته وهو في قمة مستواه.

وقال اللاعب "في السابع من يوليو (تموز) 2014 جرى تقديمي لاعبًا في ريال مدريد. غير هذا اليوم حياتي. غير حياتي كلاعب، لكن بالأخص كإنسان"، مضيفًا "كانت بداية حياة جديدة لي في أكبر ناد في العالم. اليوم بعد 10 سنوات، وفي نهاية الموسم، ستصل هذه الحياة إلى نهايتها".