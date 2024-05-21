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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن سام كير، قائدة منتخب أستراليا للسيدات، سوف تغيب عن دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف بسبب الإصابة.

وأصيبت كير، مهاجمة فريق تشيلسي (30 عامًا) بتمزق في الرباط الصليبي للركبة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتصبح غير لائقة للمشاركة في الأولمبياد، التي ستقام في الفترة من 26 يوليو (تموز) إلى 11 أغسطس (آب) 2024، وهو ما ينطبق أيضًا على زميلتها إيمي ساير، لاعبة فريق كريستيانستاد السويدي، التي تعاني من إصابة مماثلة.

قائدة منتخب أستراليا خارج أولمبياد باريس 2024





وجاء في بيان: "ستواصل كير وساير برنامج إعادة التأهيل في بيئتيهما المحلية، وبالتالي لن تكونا متاحتين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024".

ولعبت كير في صفوف تشيلسي، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات للمرة الخامسة على التوالي في نهاية الأسبوع، منذ عام 2019، وسجلت 99 هدفا في 128 مباراة، كما شاركت في 128 مباراة دولية مع المنتخب النسائي الأسترالي وسجلت 69 هدفًا.

ومن المقرر أن تلعب أستراليا مع الولايات المتحدة وألمانيا وزامبيا في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في منافسات كرة القدم للسيدات بأولمبياد باريس.