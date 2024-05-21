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أحمد جودة - القاهرة -

حدد اتحاد الإمارات لكرة القدم إستاد زعبيل بنادي الوصل ليكون موقع مباراة منتخب الإمارات أمام نظيره البحريني، والمقرر إقامتها يوم 21 يونيو (حزيران) المقبل، في ختام مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

من جهة أخرى، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نقل مباراة منتخب الإمارات مع منتخب نيبال المقررة يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية لتقام على إستاد الأمير محمد بن فهد.

التصفيات الآسيوية.. "الأبيض" يلتقي نظيره البحريني



وعينت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي طاقم تحكيم إيراني لإدارة مباراة "الأبيض" مع نيبال بقيادة حيدري بيام (حكمًا للساحة) وفرهاد مورافيجي (مساعد أول) وفرهاد فرهادبور (مساعد ثان) ومنير ثيروق من إندونيسيا (حكمًا رابعًا).

وتم تعيين طاقم صيني لإدارة مباراة الإمارات مع البحرين، بقيادة ما نينغ (للساحة) وزهو في (مساعد أول) وزهانغ شينغ (مساعد ثان) وليو مان من هونغ كونغ (حكمًا رابعًا).