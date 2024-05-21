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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي باير ليفركوزن، جاهزية نجمه الشاب فلوريان فيرتز، لقيادة الفريق للعاصمة الأيرلندية دبلن لخوض نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام أتالانتا، غدًا الأربعاء،

فيرتز يقود ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي

ويتطلع ليفركوزن، الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في 51 مباراة متتالية بمختلف المسابقات هذا الموسم، للتتويج بالدوري الأوروبي للمرة الأولى، قبل أن يواجه كايرز سلاوتيرن، الناشط بدوري الدرجة الثانية الألماني، في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا السبت المقبل في العاصمة برلين.

كما يرغب ليفركوزن أيضًا في تجنب الهزيمة خلال آخر مباراتين، ليصبح أول فريق أوروبي لا يخسر على مدار موسم كامل منذ بدء اللقاءات القارية في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

كان الدولي الألماني فيرتز (21 عامًا) عنصرًا أساسيًا في فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو، وقال المدير الرياضي لليفركوزن، سيمون رولفس، "إن فيرتز أصبح جاهزًا تمامًا مرة أخرى للعودة إلى المستطيل الأخضر بعد غيابه عن مباراتين ومشاركته كبديل فقط في المباراة الختامية للدوري الألماني أمام أوغسبورغ، السبت الماضي، بسبب معاناته من مشكلة في الفخذ.

أوضح رولفس قبل وقت قصير من سفر بعثة ليفركوزن لأيرلندا: "سيكون فيرتز في أفضل حالاته، نحن بحاجة إليه، إنه لاعب بإمكانه صنع الفارق ويسعد الجميع، بما في ذلك الجماهير المحايدة".

وأضاف: "كان من الجيد أن يستعيد بعض قوته ثم يلعب لمدة نصف ساعة يوم السبت".

وحصل فيرتز أمس الإثنين، على جائزة أفضل لاعب في الموسم 2023-2024، المقدمة من رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، وهي جائزة وصفها رولفس بأنها "خاصة للغاية" و"مستحقة بالنظر إلى أدائه".

وفيما يتعلق بمواجهة أتالانتا، الذي تغلب على ليفربول في دور الـ8 للدوري الأوروبي، وصف رولفس الفريق الإيطالي بأنه "فريق قوي حقًا من الناحية البدنية ويمتلك لاعبين جيدين بالفعل".

وكان أتالانتا سبق له الفوز على ليفركوزن، الفائز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1988، في دور الـ16 للدوري الأوروبي في 2022.

ورغم ذلك، بدا رولفس واثقًا بشأن قدرة ليفركوزن على التتويج باللقب في ظل مسيرته الاستثنائية ومرونته التي برهنت عنها سلسلة أهدافه المتأخرة في المباريات التي خاضها خلال الموسم الحالي.

وشدد رولفس: "كان حفل تسلم درع الدوري الألماني مميزا للغاية، واليوم نتجه إلى نهائيين على الفور، إنه وضع غريب، لكنه بالطبع رائع".

واختتم المدير الرياضي في ليفركوزن حديثه قائلًا: "الحافز لا يمكن أن يكون أكبر، وفي الوقت نفسه، لدينا أيضًا مزيجًا جيدًا من الإثارة والهدوء بداخلنا".