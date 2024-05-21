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أحمد جودة - القاهرة - أقام ​كيليان مبابي​، نجم ​باريس سان جيرمان​، حفلًا مهيبًا مساء الإثنين لتوديع زملائه في الفريق بعد قراره بالرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن الحفل أقيم في مطعم إيطالي بالعاصمة الفرنسية باريس، وحضره 250 فردًا، بما في ذلك رئيس الجمهورية الفرنسية ​إيمانويل ماكرون​ وعدد كبير من لاعبي الفريق الباريسي.

والدة مبابي تلمح لانتقاله إلى ريال مدريد

كما حضر الحفل والد مبابي، ويلفريد مبابي، ووالدته الجزائرية ​فايزة العماري​، التي أثارت الاهتمام بتصريحاتها للإعلاميين المتواجدين خارج المطعم. فعند سؤالها عن وجهة مبابي المقبلة، أجابت بابتسامة: "أعتقد أنكم تعرفون، أليس كذلك؟".

ومن المتوقع أن ينتقل كيليان مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى ​ريال مدريد​ الإسباني بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، ويستعد لخوض مباراته الأخيرة مع سان جيرمان أمام ليون في نهائي ​كأس فرنسا​ يوم السبت المقبل.