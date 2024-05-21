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أحمد جودة - القاهرة - قرر جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، استبعاد ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، من قائمة المنتخب المشاركة في يورو 2024.

مفاجأة مدوية.. راشفورد خارج يورو 2024

حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن راشفورد لن يكون ضمن القائمة المؤقتة التي سيعلنها ساوثجيت مساء الثلاثاء، والتي ستضم ما لا يقل عن 30 لاعبًا.

يعاني راشفورد، البالغ من العمر 26 عامًا، من تراجع في مستواه هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، حيث سجل 7 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان راشفورد لاعبًا أساسيًا في منتخب إنجلترا منذ عام 2016، حيث خاض 60 مباراة دولية وسجل 17 هدفًا. كما شارك في نهائيات كأس العالم 2018 و2022، وأيضًا في يورو 2020.

التقارير أشارت أيضًا إلى أن ساوثجيت قرر استبعاد كل من جوردان هندرسون، وبن تشيلويل، وريس جيمس من القائمة.