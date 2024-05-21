نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي، مواعيد مباريات الأهلي القادمة في مشوار الدوري المصري الممتاز لهذه النسخة 2023-2024 والتي تشهد ترقب وصراع كبير على الصدارة.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، من 15 مباراة خاضها، فاز في عشر مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر مباراتين.

مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري

الأهلي ضد فاركو في مؤجلة الجولة الحادية عشر مساء الجمعة 14 يونيو.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة السادسة والعشرون مساء 18 يونيو.

الأهلي ضد الداخلية في مؤجلة الجولة الثانية عشر مساء 21 من يونيو.

الأهلي ضد الزمالك في الجولة السابعة والعشرون مساء 25 من يونيو.

الأهلي ضد فاركو في الجولة 28 مساء 28 يونيو.

الأهلي ضد طلائع الجيش في مؤجلة الجولة الثالثة عشر مساء الأول من يوليو.

الأهلي ضد الداخلية في الجولة التاسعة والعشرون مساء الرابع من يوليو.

الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الثلاثين مساء الثامن من شهر يوليو.

الأهلي ضد بيراميدز في مؤجلة الجولة الرابعة عشر مساء الثاني عشر من يوليو.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتنقل مباريات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري.