نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو على رأس قائمة البرتغال المشاركة في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة لاعبيه التي ستخوض منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو و14 يوليو في ألمانيا. ووقع منتخب البرتغال في المجموعة السادسة برفقة كلا من: التشيك وتركيا وجورجيا. وشهدت قائمة البرتغال تواجد القائد كريستيانو رونالدو نجم النصر، برفقة أوتافيو وروبن نيفيز لاعب وسط الهلال. رونالدو على رأس قائمة البرتغال المشاركة في يورو 2024 وجاءت قائمة البرتغال كالتالي: حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (وولفرهامبتون)، روي باتريسيو (روما). خط الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، جونزالو إيناسيو (سبورتينج لشبونة)، جواو كانسيلو (برشلونة)، نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، بيبي (بورتو) وروبن دياز (مانشستر سيتي). خط الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، جواو نيفيز (بنفيكا)، جواو بالينيا (فولهام)، أوتافيو مونتيرو (النصر)، روبن نيفيز (الهلال)، فيتينيا (باريس سان جيرمان). خط الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، كريستيانو رونالدو (النصر)، ديوجو جوتا (ليفربول)، فرانسيسكو كونسيساو (بورتو)، جونزالو راموس (باريس سان جيرمان)، جواو فيليكس (برشلونة)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، رافائيل لياو (ميلان).

