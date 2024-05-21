الرياضة

الأهلي ضد الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الموعد وتاريخ المواجهات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضد الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الموعد وتاريخ المواجهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الترجي مساء السبت القادم والموافق الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الفريقين في رادس قد انتهت بالتعادل السلبي ليتأجل الحسم لموقعة الإياب في القاهرة مساء السبت المقبل.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في القاهرة

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي تاريخ مواجهات الأهلي ضد الترجي في القاهرة قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وتواجه الأهلي مع الترجي في القاهرة خلال 12 مباراة، وفاز ست مرات خلالهما وتعادل في مثلهما دون أن يتلقى الهزيمة في أي مباراة.

وسجل لاعبو الشياطين الحمر خلال هذه المواجهات 19 هدفًا في مرمى الترجي التونسي بالقاهرة، فيما تلقت شباكهم 6 أهداف فقط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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