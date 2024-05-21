نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ضد الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الموعد وتاريخ المواجهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الترجي مساء السبت القادم والموافق الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الفريقين في رادس قد انتهت بالتعادل السلبي ليتأجل الحسم لموقعة الإياب في القاهرة مساء السبت المقبل.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في القاهرة

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي تاريخ مواجهات الأهلي ضد الترجي في القاهرة قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وتواجه الأهلي مع الترجي في القاهرة خلال 12 مباراة، وفاز ست مرات خلالهما وتعادل في مثلهما دون أن يتلقى الهزيمة في أي مباراة.

وسجل لاعبو الشياطين الحمر خلال هذه المواجهات 19 هدفًا في مرمى الترجي التونسي بالقاهرة، فيما تلقت شباكهم 6 أهداف فقط.