نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من أيمن دجيش بعد تعيينات بيريرا لحكام الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب أيمن دجيش الحكم المساعد الدولي السابق، تعليق مثير على صفحته الشخصية والذي طرح فيه تساؤل حول تكرار التعيينات لحكام الدوري.

ومنذ الجولة عشرون من الدوري المصري، بات تكرار التعيينات للحكام أزمة كبيرة أثارت الجدل الجماهيري.



تعليق أيمن دجيش

وجاء التعليق: "النهارده بقي بيريرا كمان عمل تكرار للحكام المساعدين أصلاح وكريم السعيد، طبعا اتنين من المساعدين الممتازين ويديروا اي مباراه،وهناك ثقه فيهم.وجميع الحكام المساعدين لاداره اي مباراه

ولدينا كثير من الحكام المساعدين الممتازين".



وتابع: "بس لما حكم مساعد يكون موجود لاحد الفرق من 15، يوم ويرجع يلعب مباراته التاليه له لنفس الفريق الذي

أدار لهم مباراته السابقه كلام غير مقبول وغير طبيعي

ولا يوجد احتياج لذلك لوجود عدد كبير للحكام المساعدين فموضوع التدوير ده هام جدا".

واختتم: "لإن ذلك غير مقبول للحكم وكذلك للفرق طبعا عادل شكل وحميدو ملهمش دعوه بالموضوع ده

(المحكمه 4 بيبان والبرتغالي مش فهمان ".