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أحمد جودة - القاهرة - أبدى التركى مرات بحر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم للساق الواحدة سعادته، بتحقيق الفوز على بوروندى بنتيجة 10 أهداف مقابل هدفين خلال الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولي لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، والتى تقام على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

مدرب منتخب مصر للساق الواحدة: الأداء تطور واختلف كثيرا بين مباراة نيجيريا وبورندى

وقال المدير الفنى في تصريحات صحفية إنه يتمنى أن لا يوثر الهدفين علي ترتيب المجموعة، مشيرا أن المنتخب يسعي لتصدر مجموعته وحصد اللقب.

وأوضح مرات بحر أن أداء المنتخب تطور واختلف كثير بين مباراة نيجيريا وبورندى، فى ظل امتلاكه لاعبين على مستوى عال، مضيفا ان المنتخب المصرى لا يستحق أن يدخل مرماه هدفين، ولكنها أخطاء واردة.

واختتم المدير الفني التركي تصريحاته، أن الأخطاء واردة بشكل عام في كرة القدم، وأن هناك فرصة للتعويض خلال الأدوار القادمة في البطولة.

تضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندى، وتضم المجموعة الثانية ليبيريا والمغرب واوغندا، والمجموعة الثالثة غانا، كينيا، جامبيا، الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا، تنزانيا، وسيراليون

ويضم المنتخب الوطني 15 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط:محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن.

خط الهجوم: حسني مبارك، عبد الله مصطفي، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف إسماعيل إبراهيم.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة شريف أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.